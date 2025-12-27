Польша подняла в воздух самолеты, испугавшись ночной активности России на Украине
Фото: [Минобороны США]
На фоне сообщений о якобы атакующих действиях России на территории Украины в ночь на субботу, 27 декабря, оперативное командование родов вооруженных сил Польши подняло в воздух дежурные военные истребители, о чем сообщило на своей странице в социальной сети X.
Польские вооружённые силы уверяют, что их действия носят пока исключительно предупредительный характер и призваны защитить границы в местах, прилегающих к "нестабильным зонам".
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Истребители начали действовать, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — приводится в сообщении.
Стоит т=отметить, что польские военные регулярно распространяют подобные уведомления. Чаще всего это происходит одновременно с объявлением воздушной тревоги на территории соседней Украины.
