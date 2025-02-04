Польша претендует на несколько объектов российской недвижимости

Власти Польши претендуют еще на несколько объектов недвижимости, которые на самом деле принадлежат России, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. О конкретных планах польских властей ничего не известно, добавил он.

После начала спецоперации Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства РФ в Польше по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма.

Затем польские чиновники заняли здание, расположенное по адресу Собеского, 100. Данный объект находится в российской дипломатической собственности. Потом власти республики заявили, что у российского посольства изъяты базы отдыха в районе Скубянки под Варшавой.

В апреле 2023 года польские власти, прибегнув к поддержке полиции, заняли здание школы при российской дипмиссии.

Ранее в Польше заявили о возможной перезагрузке отношений между Западом и Россией.