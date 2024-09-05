Польша пролонгирует функционирование буферной зоны на границе с Белоруссией
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Польша продлит срок действия буферной зоны вдоль границы с Белоруссией до зимы, рассказал министр внутренних дел и администрации, а также куратор спецслужб страны Томаш Семоняк. Об этом сообщило РИА Новости.
«В Министерстве внутренних дел и администрации мы заканчиваем работу над распоряжением, которое вступит в действие с 11 сентября на очередные 90 дней», — сказал чиновник.
При этом уточняется, что параметры и продолжительность буферной зоны в новом постановлении останутся без изменений.
«Мы не хотим изменять правила и глубину. Мы считаем, что это принесло конкретные хорошие результаты», — сказал министр.
Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией 13 июня. Постановление главы МВД временно запрещает пребывание на участке более 60 км вдоль границы.
На отрезке в 44 км запрет распространяется на расстояние 200 м от линии границы, а на участке в 16 км — на два км от границы.
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