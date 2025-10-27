Польша строит фабрики для производства крупнокалиберных снарядов

Польша строит три фабрики по производству крупнокалиберных снарядов, которые увеличат ежегодный выпуск с 5 тысяч до 150-180 тысяч штук. Об этом сообщает RMF FM.

Польша приступила к созданию трех новых фабрик по производству крупнокалиберных снарядов. Как сообщил заместитель министра государственных активов республики Конрад Голота, эти предприятия позволят в десятки раз нарастить объемы выпуска боеприпасов. Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров.

Если в 2016–2022 годах их производство в среднем составляло 5 тысяч штук в год, то новые мощности должны будут выйти на объем от 150 до 180 тысяч единиц ежегодно. По словам замминистра, такой рост эквивалентен 30-35-кратному увеличению. Строящиеся фабрики должны начать работу через 2,5 года. Голота подчеркнул, что это будут полностью польские предприятия.

