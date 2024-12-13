Польша усилила воздушную безопасность якобы из-за активизации российской авиации

Воздушные силы Польши активизированы из-за озабоченности якобы активными действиями России. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на иностранное ведомство.

Согласно сообщениям оперативного командования вооруженных сил страны, российская авиация якобы наносит удары по украинским объектам с применением различных средств: от баллистических ракет до беспилотников.

В соответствии с установленными процедурами, командование активировало истребители, средства противовоздушной обороны и системы радиолокационного мониторинга.

В ведомстве сообщили, что Польша отслеживает развитие событий и готова к быстрому реагированию на любые изменения обстановки в воздушном пространстве страны. Эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности на граничащих с уязвимыми территориями районов.

Ранее в Польше допустили участие в конфликте на Украине под эгидой НАТО. Об этом заявил спикер сейма Польши Шимон Холовня.