Польша вводит ежемесячные проверки трудоустройства украинцев

В Польше начнут проверять украинских граждан на предмет трудоустройства. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Душчык.

Он подчеркнул, что это решение связано с новым проектом закона, который предполагает лишение неработающих иностранцев права на социальные выплаты. Теперь, добавил он, проверками украинцев будет заниматься МВД.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев, включая пособие «800+» для детей, которое ранее выплачивалось автоматически на год после одного заявления.

Отмечается, что при прекращении легальной работы право на социальные выплаты для украинцев не будет утрачиваться.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей Польши не поддерживают членство Украины в НАТО и выступают за интересы собственной страны.