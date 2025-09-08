«Укроскептики» в Польше»: больше половины поляков не поддерживают членство Украины в НАТО

Польша постепенно меняет свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО, пишет британское издание UnHerd.

Согласно опросам, 52,7% поляков высказались против вступления Украины в альянс, что значительно меньше поддержки, зафиксированной в 2022 году (75%).

Раскол наблюдается и на политическом уровне — сторонники премьер-министра Дональда Туска поддерживают интеграцию Украины в блок, в то время как оппозиция в виде сторонников президента Кароля Навроцкого выступает против.

Отмечается, что сейчас Варшава обеспокоена собственной безопасностью в условиях растущих угроз со стороны России и Белоруссии. Пограничный кризис, акты саботажа и инциденты вроде нарушения воздушного пространства, как утверждается, российским беспилотником заставляют Польшу сосредоточиться на укреплении собственной обороны.

Президент Навроцкий открыто отвергает идею членства Украины в НАТО, акцентируя внимание на исторических вопросах и необходимости защиты территории Польши.

Как отмечают эксперты, Польша осознает свои ограничения как военная держава и понимает, что в случае конфликта с Россией ей придется защищать не только себя, но и страны Балтии. Это заставляет Варшаву ставить под сомнение способность НАТО одновременно обеспечивать безопасность Украины и Польши.

Как пишет UnHerd, на недавней встрече Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом тема Украины практически не обсуждалась — основное внимание было уделено размещению американских войск в Польше.

Ранее сообщалось, что польские фермеры в знак протеста заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной.