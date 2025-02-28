Польша выразила готовность помочь странам, желающим отправить войска на Украину

Польша окажет поддержку странам, желающим отправить своих миротворцев на Украину. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что Варшава готова предоставить необходимую материально-техническую базу, включая внутренние аэродромы, железные дороги и другие объекты инфраструктуры для помощи Киеву.

Ранее исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил о готовности страны стать логистическим центром для европейских «миротворцев». Однако, подчеркнул он, сам Бухарест не планирует отправлять собственные войска на Украину.

Несмотря на готовность обеспечить логистическую поддержку, Польша не поддерживает идею отправки своих войск на Украину, напомнил Сикорский. По его словам, главным приоритетом для Варшавы остается защита своих границ и безопасность страны.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. В ведомстве подчеркнули, что это могло бы рассматриваться как фактическая оккупация Украины.

Ранее министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский сообщил, что Варшава планирует закупить и отправить на Украину пять тысяч комплектов Starlink.