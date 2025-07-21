Иран готовится к переговорам с Европой по ядерной программе на фоне угроз Трампа

Al Jazeera: переговоры Ирана с «евротройкой» пройдут 25 июля

Политика

Фото: [flickr.com]

Иран официально объявил дату переговоров с «евротройкой», куда входят Германия, Франция и Великобритания, по ядерной программе. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Багаи заявил, что встреча запланирована на 25 июля, передает Al Jazeera.

Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации — ранее европейские страны обсуждали возможность восстановления международных санкций против Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что у западных стран «нет моральных и правовых оснований» для введения новых ограничений, особенно учитывая, что США в 2015 году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки.

Ситуацию осложняют недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские удары «полностью разрушили три ядерных объекта Ирана», а также 12-дневный конфликт с Израилем.

Тегеран не исключает радикальных ответных мер — выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и возобновления обогащения урана до 60%, если давление на страну усилится.

Оценки ущерба ядерной программе разнятся — американская разведка говорит о «нескольких месяцах отката», Израиль утверждает, что программа отброшена на годы назад, а Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) отмечает сохранение Тегераном ключевых производственных мощностей.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что только один ядерный объект Ирана был разрушен ударами США.

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