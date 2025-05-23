Польша заявила о перехвате российского Су-24 над нейтральными водами Балтики

Истребители польских ВВС, дислоцированные в Литве, получили указ от объединенного командования НАТО в Европе на перехват российского Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РБК.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Су-24 пересек границы и потенциально создал угрозу безопасности, что вынудило вооруженные силы республики действовать на указанном участке неба.

По словам Косиняк-Камыша, эта акция со стороны России носит «неслучайный характер».

Это не первый подобный инцидент за последнее время. В мае Польша активировала операцию по защите неба над Балтикой, в которой участвуют силы из Швеции, Великобритании и США.

В феврале 2025 года Польша зафиксировала полет российского военного самолета из Калининграда, который попал «вглубь» польской территории на максимальное расстояние 6,5 км. Отмечается, что самолет сразу же поменял курс после того, как с его пилотом связался дежурный ВС республики.

Министерство обороны России регулярно сообщает, что российские военные самолеты выполняют полеты в рамках международных правил. Ведомство отмечало, что действия ВС РФ не несут угроз для стран НАТО.

Ранее сообщалось, эстонские военные корабли при поддержке авиации НАТО попытались захватить идущий в РФ танкер.