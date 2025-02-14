Польше и Прибалтике предрекли разочарование из-за звонка Трампа Путину

Прибалтика и Польша могут столкнуться с серьезным разочарованием в результате переговоров между Россией и США. Это мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, анализируя телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что для Европы не предвидится ничего позитивного, кроме четкого сигнала о том, что Трамп не воспринимает эти государства как своих союзников.

Чемпион также заявил, что президент США может улучшить свои отношения с Россией за счет интересов стран Европейского союза. В материале добавляется, что внимание Соединенных Штатов смещается в сторону Китая.

Ранее вице-президент США Вэнс допустил возможность отправки на Украину американских войск, если провалятся переговоры с РФ.