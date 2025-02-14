Вице-президент США допустил возможность отправки на Украину американских войск

В интервью изданию The Wall Street Journal вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил , что США не полностью исключают возможность отправки своих войск на Украину. Он подчеркнул, что этот вариант рассматривается в случае, если Москва не проявит добросовестности в переговорах.

Вэнс также отметил, что, если будет достигнуто успешное соглашение по украинскому вопросу, возможен перезапуск отношений с Москвой.

По словам Вэнса, администрация Дональда Трампа будет нацеливаться на то, чтобы убедить Россию в том, что она добьется больших результатов на переговорах, чем при продолжении конфликта.

Ранее сообщалось, что вице-президента США призвали не подписывать документы с Зеленским.