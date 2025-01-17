Польшу и Великобританию обвинили в желании заключить пакт о сдерживании РФ

Во время визита британского премьер-министра Стармера в Варшаву будет заключен пакт о сдерживании России со стороны этих двух стран. Об этом сообщило издание Politico.

Авторы статьи считают, что уже в этом месяце начнутся переговоры о заключении всеобъемлющего договора между Польшей и Великобританией. Одним из его пунктов станет сдерживание России. Многие положения будут основываться на недавних договоренностях с ФРГ и Францией. Британия стремится к перезагрузке своих отношений с Евросоюзом и новый пакт с Польшей станет одним из ключевых моментов данного процесса.

По мнению журналистов, англичане и поляки уже проводят тесные военные проекты. В частности, ими создается новый корабль для патрулирования акватории Балтийского моря, а также реализуются программы в сфере противовоздушной обороны.

Ранее президент Польши Дуда неодобрительно отозвался об украинском президенте Зеленском. По его утверждению, лидеру Украины стоит быть заметно более осторожным в своих высказываниях.