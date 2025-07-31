Польская комиссия по влиянию России и Белоруссии прекратит работу

Варшава приняла решение о ликвидации комиссии, занимавшейся расследованием предполагаемого воздействия России и Белоруссии на политическую ситуацию в Польше. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны Дональдом Туском 31 июля.

В официальном документе, опубликованном на сайте правительственного вестника Monitor Polski, сообщили о прекращении деятельности комиссии, изучавшей влияние Российской Федерации и Республики Беларусь на внутреннюю безопасность и интересы Польши в период с 2004 по 2024 год.

Комиссия, возглавляемая руководителем Службы военной контрразведки, генералом Ярославом Стружиком, состояла из 11 экспертов, кандидатуры которых были предложены премьер-министром и руководителями ключевых министерств и ведомств. Она выполняла функцию консультативного органа при премьер-министре.

За время своей работы комиссия подготовила три отчета. Первый доклад, посвященный анализу «влияния РФ», был представлен 30 октября 2024 года. На основании его результатов в прокуратуру было направлено обращение с подозрением в государственной измене в отношении экс-министра национальной обороны Антония Мачеревича. Второй отчет комиссии был классифицирован как секретный.

Ранее Туск заявил о высоких шансах на приостановку боевых действий между Украиной и Россией.