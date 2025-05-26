Польские власти заявили о намерении заработать на восстановлении Украины

Польское правительство планирует заработать немалые деньги на восстановлении Украины. Такое заявление сделал Дональд Туск, премьер-министр Польши. Его слова привел телеканал TVP Info.

По утверждению главы польского кабинета министров, нет ничего зазорного в желании получить неплохие средства.

«Нет ничего плохого в том, что мы хотим заработать большие деньги для Польши, восстанавливая Украину. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать», — указал Туск.

До этого премьер уже неоднократно высказывался о том, что Варшава сможет превратить восстановление Украины в способ заработка для Польши.

Ранее сообщалось, что польские власти выразили протест России против исчезновения крестов на кладбище в Тверской области. Там с мемориала на польском военном кладбище комплекса «Медное» были убраны крест Virtuti militari и крест, символизирующий войну 1939 года. Польские дипломаты направили по этому поводу обращение в российский МИД.