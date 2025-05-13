Польские власти заявили о нежелании отправлять своих военных на Украину

У Польши нет никаких планов по отправке своих военнослужащих на Украину. С таким заявлением выступил Владислав Косиняк-Камыш, глава польского Министерства обороны, его слова привело агентство РАР.

По утверждению министра, у Польши нет никаких планов по отправке своих войск на украинскую территорию.

«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину. С самого начала мы указывали на свою роль как центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии», — указал он.

Глава военного ведомства добавил, что все страны из «коалиции желающих» ценят ту роль, которую играет Польша.

Ранее российский посол в Варшаве Андреев обвинил Польшу в том, что она полностью свернула всею деятельность на российско-польской границе. По его словам, власти Польши сделали все возможное, чтобы затруднить общение между жителями двух стран. Они стремятся искоренить «нормальное человеческое общение».