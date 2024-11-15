Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу TVN24 выразил мнение, что власти Украины имеют короткую память, поскольку забывают, как Польша активно поддерживала страну с начала военной операции России в феврале 2022 года. Об этом сообщило издание Tygodnik Do Rzeczy.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что данное замечание становится особенно актуальным на фоне высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который намекал, что Польша не делает всего возможного для помощи.

Вице-премьер заверил, что Польша прилагает и продолжит прилагать все усилия для поддержки Украины. Тем не менее, Косиняк-Камыш также указал на ограничения в предоставлении военной помощи.

Если отправка военной техники угрожает безопасности Польши, то он не сможет осуществить такую передачу. Кроме того, министр обороны отметил, что с самого начала Зеленский стремится втянуть другие страны в открытый конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что на Западе заметили отсутствие упоминаний об украинских националистах в СМИ.