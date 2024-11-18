Польский политик Корвин-Микке: Байден хочет войти в историю как виновник ядерной войны

Президент США Джо Байден, давший согласие на использование тактических баллистических ракет ATACMS с территории Украины вглубь России, стремится стать известным как инициатор ядерной войны. Такое мнение высказал польский ультраправый политик Януш Корвин-Микке в своих социальных сетях.

Корвин-Микке считает, что первыми странами, которые могут пострадать в «ядерной фазе» конфликта между США и Россией, станут Польша и Иран.

Ранее в CNN озвучили главные проблемы с решением Байдена разрешить удары вглубь России.