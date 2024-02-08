Польский премьер-министр Туск раскритиковал сенаторов США, которые отказали в помощи Украине

Так Дональд Туск отреагировал на голосование в Сенате Соединенных Штатов, на котором республиканцы проголосовали против выделения очередной помощи украинскому правительству. Запись об этом он сделал в социальной сети Х.

По утверждению премьера Туска, республиканцам должно быть стыдно за исход голосования по поводу помощи Украине.

«Дорогие сенаторы-республиканцы США, Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, перевернулся бы сегодня в гробу», - воззвал он к памяти одного из предыдущих президентов США.

По отвергнутому законопроекту, украинскому правительству должно было быть выделено порядка 60 миллиардов долларов. При этом на охрану американской границы выделялось всего 20 миллиардов долларов, и на помощь Израилю еще 14 миллиардов.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Киев признал свою беспомощность перед российскими ударами. ВСУ, по его утверждению, находится в очень тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов.