Польский президент Дуда отказал Зеленскому в поставках комплексов Patriot

У Польши нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, поэтому она не может передать их Украине даже при всем желании. Такое заявление сделал глава страны Анджей Дуда. Его слова привело телевидение «Общественное».

Дуда сделал такое признание во время пресс-конференции, которую он дал совместно с Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, президентом Литвы. Один из журналистов напомнил, что в распоряжении ЕС есть порядка сотни ЗРК Patriot. Он задал вопрос, думают ли Польша и Литва передать Украине те семь комплексов, которые она запрашивает.

«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. У нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», - ответил он.

Дуда добавил, что те Patriot, которые сейчас развернуты на польской территории, принадлежат Соединенным Штатам. Поэтому он не может ими распоряжаться. Вдобавок, Польша сама находится под угрозой российской агрессии. Науседа также отказал в помощи ВСУ. По его словам, в Литве стоял всего один такой комплекс, который был временно развернут в стране голландцами.

Ранее Дуда заявил, что Россия уже через два года может атаковать одно из государств, входящее в НАТО. По его словам, к тому моменту РФ восстановит свой военный потенциал.