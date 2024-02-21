Польскому фермеру грозит до трех лет лишения свободы из-за флага СССР

Фермеру из Польши, прикрепившему к своему трактору плакат с российскими лозунгами и флаг СССР, может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Onet .

Ранее в СМИ появились фотографии фермера, к трактору которого была прикреплен плакат, адресованный президенту Владимиру Путину. На нем были обращения к российскому президенту с просьбой навести порядок на Украине и в Европе.

Издание отмечает, что по закону Польши фермер может быть наказан по статье 256 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. По этой статье наказываются граждане, которые публично пропагандируют нацистскую, коммунистическую, фашистскую или другую тоталитарную систему или разжигают ненависть по национальным или этническим признакам.

Ранее обеспокоенность тем, что фермеры используют на акциях протеста пророссийские плакаты, выразило Министерство иностранных дел Польши. В ведомстве подчеркнули, что такие действия выставляют польскую республику «в плохом свете».

Масштабный протест фермеров Польши начался 9 февраля. Аграрии выступают против импорта сельхозпродукции с Украины, поскольку такие меры негативно сказываются на экономике страны в целом. Кроме того, фермеры уже несколько месяцев блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее славянист Юрий Борисенок заявил, что противостояние на украинско-польской границе будет длиться долго.