Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к руководству Российской Федерации с официальной просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику, сообщает пресс-служба президента.

Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в Абхазии, которые раньше направлялись на доплаты для учителей, врачей и работников силовых структур. Кроме того, в связи с невыполнением обязательств по гармонизации законодательства между республикой и РФ, начали осуществляться поставки электричества со стороны российского государства по коммерческой стоимости.

«Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, политическая ситуация в Абхазии обострилась после кризиса, который разразился 19 ноября. Беспорядки начались на фоне заключения между Абхазией и Россией соглашения о деятельности российских инвесторов на территории республики. Документ так и не был подписан. Тогда же демонстранты заняли правительственные здания в Сухуме, включая резиденцию президента. Переговоры оппозиции и властей привели к отставке президента Аслана Бжании.

Ранее депутат Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин призвал Абхазию прекратить спекулировать на отношениях с Россией.