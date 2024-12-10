Депутат Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ

Повод для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии возникнет после того, как страна прекратит спекулировать на отношениях с Россией. Как пишет «Лента.ру», такое мнение выразил депутат Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

Затулин считает, что финансовую поддержку могут вернуть в том случае, если Абхазия прекратит разыгрывать российско-абхазские договоренности в ущерб РФ, ее образу и планам, ранее уже согласованным. В ходе разговора депутат также сообщил, что республика просит от России добровольно выделять деньги на свои нужды, но при этом непросто не уважает свои договоренности, но и пытается использовать их для политических игр.

- Я думаю, что нет никаких оснований на веру принимать заявления о верности в условиях, когда оппозиция и власти Абхазии ведут себя безответственно по отношению к соглашениям, которые между нами заключены, — сказал Константин Затулин.

Депутат призвал Абхазию соблюдать взаимную вежливость и уважать права граждан России, и лишь только после этого республика может рассчитывать на бесплатную помощь.

- То есть деньги, когда Абхазии дадут, это нормально, а когда — гарантии инвесторам, которых иначе запугивают в Абхазии, лишают бизнеса? — высказался парламентарий.

Также он заявил, что оппозиция на протяжении последних лет фактически не была настроена на диалог и призвал наказать людей, которые спекулируют на отношениях с РФ.

Ранее сообщалось о том, что Абхазия обратилась к России, попросив вернуть социальные выплаты.