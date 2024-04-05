Помощник Делимханова заявила, что у племянника сенатора Геремеева нашли ненастоящее оружие

Ранее у Исы в автомобиле обнаружили огнестрельное оружие, которое перевозилось без разрешительных документов. В комментарии «Газете.RU» Лазина уточнила, что молодой человек попал в ДТП. Именно поэтому сотрудники ГИБДД начали досматривать его машину.

«Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — сообщила Лазина.

РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах накануне сообщило, что в автомобиле у Исы нашли семь пистолетов, четыре автомата, и 701 патрон к оружию.

Сулейман Геремеев — сенатор от Чеченской Республики. Этот пост он занял в июне 2011 года. В 2021-м году вошел в комитет Совета Федерации по экономической политике. Он был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Кадырова.

Ранее мы сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил чиновникам оплатить долги жителей республики в магазинах. По его словам, некоторые граждане региона вынуждены брать товары в долг из-за финансовых обстоятельств.