Помощник главы государства Ушаков пошутил про последствия визита на инаугурацию президента США

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, официальная церемония инаугурации американского лидера вообще не предусматривает приглашения иностранных делегаций, за исключением иностранных дипломатов, которые аккредитованы в Вашингтоне. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что относительно церемонии вступления в должность президента Штатов поводятся множество дополнительных протокольных и неформальных мероприятий, включая инаугурационный бал. В связи с этим приглашенные на инаугурацию не факт, что попадут именно на эту часть.

По мнению парламентария, не стоит забывать и случай из истории, когда госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин летел на инаугурацию Джорджа Буша, а попал в американскую тюрьму.

Ранее Белый дом подтвердил, что Байден посетит инаугурацию Трампа.