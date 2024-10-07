Помощник президента РФ Ушаков заявил, что нового посла РФ в США логично назначить после выборов американского президента
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По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, нового российского посла в США взамен покинувшего данную должность Анатолия Антонова логично назначить после американских президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что сроки назначения не принципиальны.
По мнению политика, ключевой момент в том, что в США скоро будет новый посол РФ.
Ранее сообщалось, что посол РФ Анатолий Антонов завершил свою командировку в США.