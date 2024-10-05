Посол РФ Анатолий Антонов завершил свою командировку в США

Посол РФ Анатолий Антонов закончил свою работу в Штатах и в ближайшее время вернется в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отечественного посольства в Штатах.

Уточняется, что самолет с дипломатом должен вылететь из Вашингтона примерно в 22 часа по московскому времени.

Напомним, что Анатолий Антонов прибыл в Штаты чуть более семи лет назад.

Он родился в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО. В 2004-2011 годах был руководителем Департамента по вопросам безопасности и разоружения российского дипломатического ведомства. С 2011 по 2016 год занимал должность заместителя министра обороны РФ. В декабре 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что экс-чиновники США оборвали телефон послу Антонову после слов Путина о войне с НАТО.