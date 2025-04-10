Помощник шефа Пентагона Хегсета разместил в Х публикацию RT

Шон Парнелл, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки и официальный представитель военного ведомства США, поделился на своей странице в социальной сети X публикацией телеканала RT, в которой были приведены высказывания главы Пентагона Пита Хегсета. На это обратило внимание РИА Новости.

В минувшую среду, 9 апреля, вечером по восточному времени Соединенных Штатов Америки на странице Парнелла в социальной сети Х был размещен перепост из аккаунта RT. В этом посте было опубликовано выступление главы Министерства обороны США по итогам его поездки в Панаму.

«Хегсет говорит, что Трамп «возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния», — говорится в комментарии к видео выступления Хегсета.

Аккаунт Парнелла имеет официальный статус в социальной сети, что подтверждает его верификацию и принадлежность владельца к Министерству обороны США.

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