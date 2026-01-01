«Помощники кричат на встречах»: у Трампа начались проблемы со слухом

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как на публичных выступлениях, так и в частной жизни. К такому выводу пришли журналисты The Wall Street Journal (WSJ), проанализировавшие его недавние выступления и побеседовавшие с людьми из ближайшего окружения американского лидера.

По данным издания, Трамп часто пренебрегает рекомендациями своих врачей, уверенно полагаясь на собственную «хорошую генетику». Эта самоуверенность проявляется в его повседневных привычках, которые вызывают беспокойство у некоторых советников.

На встречах с помощниками, спонсорами и друзьями собеседникам нередко приходится говорить громче обычного, поскольку президенту становится трудно расслышать тихую речь. Отмечается, что эта проблема со слухом становится все более заметной для его близкого круга.

Физическая активность Трампа, за исключением регулярной игры в гольф, практически сведена к нулю, пишет WSJ. Он не занимается систематическими физическими упражнениями, которые обычно рекомендуются для поддержания здоровья в его возрасте.

Особое внимание привлекает диета главы Белого дома. Его рацион, по словам окружения, богат соленой и жирной пищей. Трамп регулярно употребляет фастфуд, включая гамбургеры и картофель фри.

