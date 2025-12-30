Аннексия Киева американским бизнесом: Зеленский раскрыл детали экономического плана Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп предложил Киеву амбициозный экономический план. В его основе — приход западного бизнеса, который должен в разы поднять доходы украинцев. Об этом сообщает украинское СМИ.

Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с Дональдом Трампом, состоявшихся в конце декабря. Центральной темой стала подготовленная американцами «дорожная карта» восстановления и развития Украины вплоть до 2040 года.

Согласно этому плану, экономический рывок должна обеспечить массированная экспансия американского и европейского бизнеса на украинский рынок. За счёт создания специальных условий для иностранных компаний предполагается резко увеличить количество рабочих мест и, как ключевой показатель, утроить среднюю заработную плату в стране.

Примечательно, что в предложенной схеме Трамп отвёл определённую роль и России. По его словам, Москва могла бы содействовать восстановлению, обеспечивая Украину энергоресурсами по сниженным ценам. Это заявление выглядит противоречиво на фоне окончания в январе 2025 года газового транзитного контракта и взаимного нежелания сторон его продлевать.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о готовности США разместить войска на Украине.