Помощница Пугачевой подтвердила возвращение артистки в Россию

Ранее о том, что артистка вернулась в РФ, сообщил канал Baza. Она была без супруга Максима Галкина*. Отмечалось, что, когда Пугачева пересекала пограничный переход в Псковской области, она прикрывала лицо платком.

Пугачева и Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль после начала специальной военной операции РФ на Украине. Мужа певицы признали иноагентом в сентябре 2022 года. Основанием для этого стали высказывания Галкина* против российской армии и России, которые он делал в своих социальных сетях.

Пугачева с момента отъезда была в России дважды – в августе 2022-го года и в мае 2023-го года. Последний раз она приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Пугачевой 74 года. Она является автором песен, режиссером-постановщиком, музыкальным продюсером и киноактрисой. В 1991 году получила звание народной артистки СССР. В 1995-м году – стала лауреатом Государственной премии РФ

*Минюстом РФ признан иностранным агентом .