Помпео: Трамп проводит переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп приступил к проведению переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине, сообщил экс-госсекретарь США Майкл Помпео. Его слова передал ТАСС.

Помпео обратился к администрации действующего президента Джо Байдена с призывом разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным оружием, объяснив это тем, что США и Евросоюз якобы недостаточно сделали для того, чтобы Киев одержал победу.

«Он уже ведет переговоры. Притом что он может проиграть выборы и не вернуться к власти. Но есть шанс, что он победит, поэтому он уже посылает сигналы миру», — сказал Помпео.

Дональд Трамп уже не раз заявлял, что если он займет пост президента США, то военный конфликт на Украине сможет остановить за сутки. В России заявления Трампа назвали «предвыборной риторикой».

Ранее сообщалось о том, что США призвали союзников переложить на себя бремя расходов на оборону.