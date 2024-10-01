США призвали союзников переложить на себя бремя расходов на оборону

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по НАТО должны переложить на себя большую часть бремени расходов на оборону. Об этом он написал в колонке для журнала Foreign Affairs.

По его словам, Вашингтон оказал Киеву помощь на сумму 95 млрд долларов с начала конфликта в 2022 году. Общий вклад в поддержку Украины от европейских и азиатских партнеров США, по подсчетам Блинкена, составил 148 млрд долларов.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтону и его партнерам необходимо увеличить оборонный потенциал союзников в Европе и Азии. Для этого необходимы инвестиции, улучшение координации и интеграции военно-промышленной базы.

Блинкен отдельно подчеркнул, что США значительно укрепили свои позиции в Европе и Азии благодаря союзникам.

В июле 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп может потребовать от членов НАТО увеличить военные расходы до 3% ВВП.

В феврале Трамп напомнил действующему главе Белого дома Джо Байдену, что страны альянса обязаны «платить по счетам» и тратить на Украину больше средств, чем Вашингтон.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может предоставить Украине возможность для атак вглубь России.