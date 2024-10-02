Помпео заявил Вовану и Лексусу, что Россию нужно вернуть к модели ЕС
Экс-госсекретарь США Помпео считает, что Россию нужно вернуть к модели ЕС
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Бывший государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что сотрудничество России и Китая необходимо предотвратить. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Красновым и Алексеем Столяровым).
Запись разговора с американским политиком блогеры выложили в своем телеграм-канале. Отмечается, что диалог с Помпео велся от лица некого африканского чиновника. Экс-госсекретарь ответил на вопрос о сотрудничестве РФ и КНР и уходе Москвы от Запада.
«Если бы эта война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем. Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели», — сказал Помпео.
Помпео занимал должность госсекретаря США с 2018 по 2021 год. На первом году работы он посетил КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Именно Помпео объявил о готовности США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и признал поставки американского оружия для ВСУ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики.