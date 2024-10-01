Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования республики. Официальная телеграмма с пожеланиями российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил успехи Китая в сфере экономики, социальном и научно-техническом развитии. Он указал на укрепление положения республики на мировой арене, а также подчеркнул усилия руководства страны в решении региональных и глобальных вопросов.

Российский президент заявил, что за последние годы рост объемов торговли между Россией и Китаем значительно увеличился. Он также обратил внимание на реализацию совместных с КНР масштабных проектов и взаимодействие в таких организациях, как ООН, БРИКС и ШОС.

Путин пожелал Си Цзиньпину здоровья и успехов, а народу Китая — счастья и процветания.

В мае 2024 году президент России посетил Китай, где провел переговоры с лидером республики. Итогом визита стало подписание совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Си Цзиньпин назвал встречу с Путиным откровенной, дружеской и содержательной. Президент РФ в свою очередь отметил большое значение российско-китайского сотрудничества.

Ранее заместитель главного редактора «Ридуса» Максим Легуенко заявил, что миру не стоит опасаться военного альянса России и Китая.