Понаберут по объявлению: переводчица исказила слова Путина об Украине во время диалога с Орбаном

Скандал с переводом омрачил важные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве — расследование венгерского издания Telex выявило серьезные искажения в синхронном переводе высказываний российского лидера. Об этом со ссылкой на иностранные источники пишет MK.RU .

Переводчица, обслуживавшая венгерскую делегацию, допустила смысловые ошибки, которые могли повлиять на восприятие ключевых политических позиций. Вместо личного обращения Путина «Мы с вами лично знакомы давно» Орбан услышал нейтральное «Я рад, что вы к нам приехали», что полностью нивелировало установку на доверительный диалог.

Наиболее значительная ошибка произошла в политически чувствительной части переговоров. Конкретная оценка «взвешенной позиции премьер-министра по украинской проблематике» в переводе превратилась в размытую констатацию: «Я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас». Такая трансформация могла создать у венгерской стороны неверное представление о степени осведомленности Москвы относительно позиции Будапешта по ключевому вопросу украинского урегулирования.

Реакция пресс-службы правящей партии Fidesz добавила скандалу пикантности — называя переводчицу «лучшим специалистом по русскому языку», официальные лица предположили, что причиной могли стать технические проблемы или просто «не самый лучший день» у специалиста.

Подобные объяснения вызывают вопросы о системе подготовки дипломатических переводчиков для встреч на высшем уровне, где каждая смысловая нюансировка имеет огромное значение.

