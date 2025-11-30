Понаберут по объявлению: переводчица исказила слова Путина об Украине во время диалога с Орбаном
Telex: переводчица Орбана неточно передала ему заявления Путина об Украине
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
Скандал с переводом омрачил важные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве — расследование венгерского издания Telex выявило серьезные искажения в синхронном переводе высказываний российского лидера. Об этом со ссылкой на иностранные источники пишет MK.RU.
Переводчица, обслуживавшая венгерскую делегацию, допустила смысловые ошибки, которые могли повлиять на восприятие ключевых политических позиций. Вместо личного обращения Путина «Мы с вами лично знакомы давно» Орбан услышал нейтральное «Я рад, что вы к нам приехали», что полностью нивелировало установку на доверительный диалог.
Наиболее значительная ошибка произошла в политически чувствительной части переговоров. Конкретная оценка «взвешенной позиции премьер-министра по украинской проблематике» в переводе превратилась в размытую констатацию: «Я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас». Такая трансформация могла создать у венгерской стороны неверное представление о степени осведомленности Москвы относительно позиции Будапешта по ключевому вопросу украинского урегулирования.
Реакция пресс-службы правящей партии Fidesz добавила скандалу пикантности — называя переводчицу «лучшим специалистом по русскому языку», официальные лица предположили, что причиной могли стать технические проблемы или просто «не самый лучший день» у специалиста.
Подобные объяснения вызывают вопросы о системе подготовки дипломатических переводчиков для встреч на высшем уровне, где каждая смысловая нюансировка имеет огромное значение.
