Виктор Орбан раскрыл подробности своих 4-часовых переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети, запрещенной в России, сообщил об успешной беседе с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Накануне в Москве прошла встреча двух политиков, на которую прибыл Орбан. Переговоры длились почти четыре часа. В дискуссии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

Орбан заявил, что в ходе переговоров с Путиным обсуждались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины. Премьер-министр Венгрии отметил, что удалось обеспечить стабильное энергоснабжение страны.

«Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности», — написал Орбан.

Ранее сообщалось, что Орбан после встречи с Путиным объелся икры и пельменей в московском ресторане.