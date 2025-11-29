Виктор Орбан раскрыл подробности своих 4-часовых переговоров с Путиным
Премьер Венгрии Орбан назвал свои переговоры с Путиным успешными
Фото: [kremlin.ru]
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети, запрещенной в России, сообщил об успешной беседе с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Накануне в Москве прошла встреча двух политиков, на которую прибыл Орбан. Переговоры длились почти четыре часа. В дискуссии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
Орбан заявил, что в ходе переговоров с Путиным обсуждались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины. Премьер-министр Венгрии отметил, что удалось обеспечить стабильное энергоснабжение страны.
«Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности», — написал Орбан.
Ранее сообщалось, что Орбан после встречи с Путиным объелся икры и пельменей в московском ресторане.