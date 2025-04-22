Попавший в скандал из-за жилищного сертификата глава района Татарстана ушел в отставку

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин, занимавший этот пост в течение последних 3,5 года, подал в отставку, пишет телеграм-канал Readovka. Отмечается, что вопрос о его уходе будет рассмотрен на ближайшей сессии районного совета.

В марте 2025 года Муллин выдал жилищный сертификат семье из Таджикистана с четырьмя детьми, из-за чего в соцсетях разразился скандал. Сертификат был предоставлен в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Местные жители оказались недовольны получением жилья семьей иностранцев. В интернете они нашли страницу главы семейства, который занимается предпринимательской деятельностью и ведет «школу Корана», обучающую вере.

Люди также отметили, что он подписан на паблики, связанные с финансовыми пирамидами и криптовалютой. В комментарии они подчеркнули, что участие мужчины в таких финансовых схемах ставит под сомнение статус «нуждающегося» в жилье семейства.

Ранее сообщалось, что Инна Апонасенко покинула пост исполняющей обязанности министра финансов Курской области.