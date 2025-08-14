Популярность Орбана и его партии в Венгрии пошла на спад

Как отмечают западные аналитики, венгерский лидер сделал провальную ставку на президента США Дональда Трампа и теперь его страна может поплатиться за этот просчет.

По данным источника, популярность Орбана и его партии ФИДЕС («Венгерский гражданский союз») в стране неуклонно снижается, поскольку ожидания масштабных инвестиций со стороны Вашингтона не оправдались. Вместо этого Трамп требует, чтобы Европейский союз (ЕС) вкладывал деньги в США.

Как отмечает агентство, введенные американским лидером 15-процентные пошлины создают серьезную угрозу для венгерской экономики и Будапешту приходится искать новые пути выхода из сложившейся ситуации.

Особую тревогу вызывают санкционные угрозы со стороны Вашингтона. Трамп ранее недвусмысленно предупредил о возможных ограничениях для покупателей российской нефти, среди которых Венгрия занимает не последнее место.

Аналитики Bloomberg отмечают, что Орбан оказался в сложной позиции. Его ставка на Трампа не принесла дивидендов, а отношения с ЕС все так же остаются напряженными. Политический капитал венгерского лидера тает на глазах, и даже внутри страны все больше граждан выражают недовольство его курсом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о связи украинского конфликта с перспективами вступления в НАТО.