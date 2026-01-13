Попытка переворота в Сеуле: прокуратура требует казнить экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи выдвинула требование в суде — назначить смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Еля, сообщило агентство Yonhap. Его обвиняют в организации мятежа и сговоре с бывшим министром обороны для подрыва Конституции государства.

По версии следствия, экс-президент мобилизовал войска и полицию для оцепления здания Национального собрания, чтобы помешать парламентариям проголосовать против его указа о введении военного положения.

Юн Сок Елю также инкриминируют приказ об аресте спикера парламента и лидеров ключевых партий. Приговор по этому громкому делу будет вынесен в начале февраля.

Примечательно, что международная правозащитная организация Amnesty International* признает Южную Корею страной, где смертная казнь отменена на практике.

* Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной правозащитной организации Amnesty International.