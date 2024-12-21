Депутат Артем Дмитрук в своем телеграм-канале назвал эту ситуацию «позором на весь мир».

Напомним, ранее Фицо заявил, что Зеленский предложил ему 500 млн евро из российских активов, чтобы тот проголосовал за вступление Украины в НАТО. Премьер-министр Словакии ответил на это предложение отказом. Кроме того, он назвал нереальным членство Украины в североатлантическом альянсе.

Дмитрук отметил, что речь могла идти не о средствах из активов РФ, а просто о неких деньгах, которые глава киевского режима «мог привезти в чемодане».

Ранее политолог Марков заявил, что Трамп презирает Зеленского, потому что тот предал свой народ.