Самый простой и дешевый вариант завершения украинского конфликта — это принять данную страну в НАТО. Так считает бывший президент Украины Петр Порошенко. О его точке зрения рассказала пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По мнению бывшего украинского лидера, членство в НАТО становится самой главной составляющей победы Украины в ведущихся боевых действиях.

«Мы можем выиграть эту войну без единого выстрела, только с одной подписью. И это — подпись под приглашением Украины в НАТО», — указал он.

Порошенко заявил, что эта подпись сразу все изменит. Она покажет России, что она не может шантажировать ни Украину, ни демократию во всем мире. Вступление в альянс становится самым дешевым способом остановить боевые действия. Бывший президент сообщил, что Киев никогда не примирится с потерей территорий, и призвал все страны тратить по 0,25% от своего ВВП на поддержку украинцев.

Ранее Порошенко сравнил Украину с ФРГ и предложил принять ее в Северо-Атлантический альянс, несмотря на все противодействие со стороны России. По его мнению, блок не должен отказывать Киеву, точно так же, как не отказал ФРГ во время холодной войны.