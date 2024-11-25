Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением к НАТО принять Украину в свои ряды, учитывая опыт холодной войны.

В интервью газете Times of Malta он подчеркнул, что подобный шаг поможет остановить текущий конфликт с Россией и заморозить боевые действия.

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас», — отметил Порошенко.

Экс-глава Украины напомнил, что в 1955 году ФРГ стала членом НАТО, невзирая на возражения со стороны СССР, и выразил уверенность в том, что Украина могла бы стать следующим членом альянса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО уже вовлечено в конфликт на Украине, и рост напряженности может привести к непредсказуемым последствиям.

Накануне Петр Порошенко также заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Владимира Зеленского украинцам в рамках программы соцподдержки.