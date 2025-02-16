По словам Порошенко, выборы могут состояться 26 октября 2025 года. Такую точную дату политик узнал от источников в Офисе президента и в полиграфкомбинате «Украина». Однако официально информацию об этом не подтвердили.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского как президента истекли в мае 2024 года. Он заявлял, что во время военного положения выборы провести невозможно. В России указали, что в этом случае Зеленский не является легитимным главой, а значит, это усложняет переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что на конференции в Мюнхене Зеленский высказался о мирном соглашении. Участники встречи отмечали странное поведение украинского нелегитимного лидера. Там посчитали, что таким образом бывший комик издал крик о помощи.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга