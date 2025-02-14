Президент Украины сказал, что не будет подписывать мирное соглашение на конференции в Мюнхене по причине исторических ассоциаций. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

Свое решение глава киевского режима аргументировал тем, что события происходят в Мюнхене и люди помнят, какая договоренность здесь была подписана ранее. Зеленский не уточнил, что именно имел в виду, но по всей видимости речь шла о Мюнхенском соглашении 1938 года. Оно среди прочего предусматривало переход Судетской области Чехословакии под контроль Германии. При этом Зеленский сообщил о готовности провести встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом для обсуждения договоренности по полезным ископаемым.

Ранее депутат Рады увидел плохой знак в том, Вэнс во время своего выступления на Мюнхенской конференции не сказал ни единого слова об Украине.