Порошенко объяснил, почему на Украине нельзя проводить выборы

На данный момент на Украине нельзя проводить выборы президента из-за угрозы потерять страну. С данным заявлением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко. Его слова передает в интервью «Пятый канал».

Тех, кто настаивает на проведении выборов в сложившейся ситуации, Порошенко назвал распространителями «российской ИПСО (информационно-психологической операции)».

Также он отметил, что для того, чтобы в 2025 году наступил мир, нужно усилить экономику и армию Украины, а Россию ослабить санкциями.

«Верю ли я, что мир возможен в 2025 году? Верю. Давайте сделаем Украину сильнее», — призвал Порошенко.

Ранее Порошенко призвал исключить «работающих на Путина» депутатов Рады.