Лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» и экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду рассмотреть законопроекты, которые касаются лишения мандатов депутатов бывшей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и запрета деятельности «пятой колонны» в парламенте. Данная информация была опубликована в его телеграм-канале.

Порошенко подчеркнул, что, если постановление №7694, нацеленное на лишение мандатов российских агентов, не будет поставлено на голосование, это будет свидетельствовать о неэффективности работы правительства.

«Они работают на [президента России Владимира] Путина, поэтому должны быть привлечены к ответственности», — сказал Порошенко.

Несмотря на его призыв, обсуждение данных инициатив не состоялось. Выражения Порошенко были реакцией на критику Бойко, который 15 декабря раскритиковал действия украинских властей в вопросах, касающихся русского языка, Украинской православной церкви (УПЦ) и советских памятников, назвав это «насилием».

Ранее Порошенко выступал с критикой в адрес украинских командиров, которые отдают приказы о наступлении, отправляя украинских солдат в «мясной шторм».