Порошенко пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко направил в Еврокомиссию письмо с просьбой повлиять на киевское правительство с тем, чтобы оно прекратило «дискриминационную практику» невыпуска за границу представителей оппозиции. Письмо опубликовал еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи.

Порошенко ссылается на критерии членства в ЕС, в которых говорится о необходимости политического плюрализма и соблюдения прав оппозиции.

Если в Киеве не внемлют этим рекомендациям, Порошенко просит поднять этот вопрос в следующем отчете ЕК о прогрессе Украины по движению к вступлению в Евросоюз.

Поводом для жалобы стало то обстоятельство, что Порошенко не выпустили из страны для участия в Мюнхенской конференции. По словам Порошенко, глава ГУР Кирилл Буданов объяснил это решение тем, что за границей экс-президенту якобы угрожает «смертельная опасность».

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Порошенко убедили воюющих на Украине иностранных наемников поучаствовать в госперевороте.