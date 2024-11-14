Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского украинцам в рамках программы соцподдержки

Владимир Зеленский пообещал украинцам ввести новую меру социальной поддержки в виде выплаты по тысяче гривен каждому человеку. Такой шаг может привести к отказу Запада предоставлять помощь Киеву. Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко. Его слова привело РИА Новости.

По мнению бывшего лидера страны, Зеленский уже начал готовиться к следующим президентским выборам. Он стремится заработать популярность среди простых людей, пытаясь набрать как можно больше плюсов.

«На эту позицию, которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — указал Порошенко.

Политик добавил, что нынешнее украинское правительство думает о выборах вместо того, чтобы отдать все свои силы достижению победы в конфликте.

Ранее Порошенко заявил о глобальной ошибке Украины, которую она допустила в начале спецоперации. Пока российская армия укрепляла свою оборону, строя «линию Суровикина», ВСУ даже не подумали заняться тем же самым. Все это привело к серьезному ухудшению положения украинских войск вдоль линии фронта.