Порошенко рассказал, что происходило в Киеве после начала СВО

Сам он остался в столице с оружием в руках. Порошенко и оставшиеся в Киеве чиновники сформировали батальоны, сообщает украинское издание «Страна».

Он добавил, что в рамках 206 батальона занимался обеспечением эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня, также выставлялись блокпосты.

Зеленский первые несколько месяцев скрывался в бункере. Он покинул его тогда, когда узнал, что Путин не собирается его ликвидировать.

Ранее сообщалось о том, что объединение, в которое входят Порошенко и его сын, признано экстремистским в РФ.