Порошенко рассказал, что происходило в Киеве после начала СВО
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Власти Украины покинули Киев сразу после начала военного конфликта, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Сам он остался в столице с оружием в руках. Порошенко и оставшиеся в Киеве чиновники сформировали батальоны, сообщает украинское издание «Страна».
Он добавил, что в рамках 206 батальона занимался обеспечением эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня, также выставлялись блокпосты.
Зеленский первые несколько месяцев скрывался в бункере. Он покинул его тогда, когда узнал, что Путин не собирается его ликвидировать.
Ранее сообщалось о том, что объединение, в которое входят Порошенко и его сын, признано экстремистским в РФ.